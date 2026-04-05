Savaş jeostratejik açmaza sürükleniyor
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel konular, NATO'yu ilgilendiren meseleler ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti. NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle bu süreçteki dayanışmanın İttifak'ın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüğünü ifade etti. Görüşmede, NATO'nun 77. kuruluş yıldönümünü kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde İttifak'ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni etti.