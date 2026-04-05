Siyonist idama Ankara’dan protesto
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Filistinlileri hedef alan idam yasası kararını protesto etti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan ANFİDAP üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine dövizler taşıdı, sloganlar attı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ramazan Acar, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu'nun yalnızca Filistinli esirlere uygulanacak idam cezasını öngören yasa düzenlemesini kabul etmesini kınadı. Söz konusu yasanın uluslararası hukuka ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne açık aykırılık oluşturduğunu vurgulayan Acar, düzenlemenin "soykırımcı mevzuatın bir parçası" olduğunu kaydetti.