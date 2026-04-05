Türkeş dualarla anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı ve ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in 29'uncu ölüm yıldönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli'ye partinin genel başkan yardımcıları ve partililer eşlik etti. Bahçeli, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in anıt mezarına karanfil bırakıp bakır ibrikle su döktü, ardından dua etti.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkeş'i andı.

TÜRK MILLIYETÇILIĞININ SEMBOL ISMI OLDU

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da doğdu. 27 Mayıs 1960 bildirisini okuyan isimdi. Sürgün edildi, döndü, CKMP'yi MHP'ye dönüştürdü. "Dokuz Işık" ideolojisiyle milliyetçi hareketi örgütledi. 1975-1977'de başbakan yardımcılığı yaptı. 12 Eylül sonrası 4.5 yıl hapis yattı, beraat etti. 1990'larda siyasete döndü. 4 Nisan 1997'de vefat etti. Türk milliyetçiliğinin en etkili liderlerinden biri olarak siyasi ve ideolojik miras bıraktı.

Nisan 2017'de Zonguldak'taki madenci anıtı açılış töreninde, dönemin AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Recep Tayyip Erdoğan'a; Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve kendisinin birlikte yer aldığı bu fotoğrafı hediye etmişti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla mevlit programı düzenledi. Vatandaşlara lokma ikramı gerçekleştirildi.