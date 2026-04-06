Bakan Gürlek: Suça sürüklenen çocuklar için çalışma yapıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte, 'suça sürüklenen çocuk'ların mağdur ettiği ailelerle İstanbul Sarıyer'deki Hakimevi'nde bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Gürlek, ailelere hitaben sözlerine taziye ile başladı. Komisyon Başkanı Durgut ile bu alanda yakın çalışma yürüttüklerini aktaran Gürlek, hem TBMM bünyesinde hem de Adalet Bakanlığı olarak kapsamlı bir hazırlık sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

'BU KONU HASSAS'

Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocuklara ilişkin mevcut uygulamaların toplumda farklı değerlendirmelere konu olduğunu belirterek, bu alanda yeni düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. "Şu anda hem komisyonumuz çalışıyor; hem de 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, toplumdaki hassasiyetleri dikkate alan ve uygulamayı daha etkin hale getirecek bir kanun çalışması yürütüyoruz" diyen Gürlek, yapılacak düzenlemelerin geniş bir istişare süreciyle şekilleneceğini vurguladı. Toplumda oluşan duyarlılığa dikkat çeken Gürlek, meselenin önemine işaret etti. Gürlek "Bu konu bizim hassas ve kırılgan konumuz. Özellikle geçmiş görevlerimde de bu dosyaları yakından takip ettim" ifadelerini kullandı.