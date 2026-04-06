Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paskalya Yortusu mesajı: Barışa ve huzura vesile olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Yortusu'nu kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu mesajında şu ifadeleri kullandı: Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor.

Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.