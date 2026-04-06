Deprem bölgesinde memnuniyet yüzde 80’e ulaştı: Betimar anket sonuçlarını açıkladı!

Kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Betimar Asrın Felaketi'nden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da anket çalışması yürüttü. Depremzedelere hükümetin bölgede 455 bin konut ve iş yerini tamamlanmasına yönelik memnuniyetleri soruldu. Yapılan çalışmalardan memnuniyet oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yüzde 19'luk kesim ise çalışmaları yetersiz buldu.