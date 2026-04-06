İnan Güney dosyası İBB yolsuzluk davasıyla birleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ile Veysel Eren Güven 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İnan Güney'in Serkan Ö. ve Rauf Cem I.'nın yetkilisi olduğu bir şirketin resmi olmasa da fiili olarak ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 'suç örgütü üyesi' Kağan S. üzerinden gerçekleştirdiği ve gayriresmi ortağı olduğu şirketinin yetkilisi olan Serkan Ö. ile Güney'in üniversiteden sınıf arkadaşı olduğu yazıldı. Açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok şirket ve kişi tarafından Güney'in söz konusu şirketin gayriresmi ortağı olduğunun bilindiğinin yazıldığı iddianamede, Güney'in elde ettiği haksız kazancı İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı belirtildi.

SANIK SAYISI 414'E YÜKSELDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından İBB 'Yolsuzluk' davasında sanık sayısı 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414'e yükseldi.

GÜNEY HAKKINDA 35 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, İnan Güney, Deniz Göleli, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ve Veysel Eren Güven'in 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlarından ayrı ayrı 14 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.