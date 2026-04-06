SON DAKİKA | Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere birçok konunun ele alınması bekleniyor.
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI
Kabinenin ana gündem maddelerinin başında, 5 haftayı aşkındır süren ABD/İsrail-İran savaşı masaya yatırılacak. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile savaşın Türk ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansıması ele alınacak. Ekonomide atılacak adımlar ve alınacak tedbirler istişare edilecek.
RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI
Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Rusya- Ukrayna savaşı. Karadeniz'de seyir güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.