SON DAKİKA | Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Kabinenin ana gündem maddelerinin başında, 5 haftayı aşkındır süren ABD/İsrail-İran savaşı masaya yatırılacak. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile savaşın Türk ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansıması ele alınacak. Ekonomide atılacak adımlar ve alınacak tedbirler istişare edilecek.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Rusya- Ukrayna savaşı. Karadeniz'de seyir güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.