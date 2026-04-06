Kabinede gündem savaşın etkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantının ana başlıklarını bölgedeki çatışma ve savaşlar ile iç politikadaki "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar geniş bir yelpazede konuların ele alınacağı toplantının oldukça yoğun geçmesi bekleniyor.

TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ: Kabinenin ana gündem maddelerinin başında, 5 haftayı aşkındır süren ABD/İsrail-İran savaşı masaya yatırılacak. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ile savaşın Türk ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansıması ele alınacak. Ekonomide atılacak adımlar ve alınacak tedbirler istişare edilecek.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Rusya- Ukrayna savaşı. Karadeniz'de seyir güvenliği ve bölgedeki son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra iç politikada da kritik başlıklar kabinenin gündeminde yer alıyor. "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek, sahadan gelen gözlem raporları masaya yatırılacak. Sahadan gelecek olumlu raporlar doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenlemelerin çerçevesi belirlenecek. Düzenlemelerden, yurt dışında yaşayan örgüt üyeleri, eyleme karışmış ve karışmamış örgüt üyeleri, tutuklu bulunan örgüt üyeleri, engelli ve yaşlı örgüt üyeleri gibi PKK terör örgütü üyelerinin hangilerinin yararlanıp yararlanamayacağı tartışılacak. Toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler de ele alınacak.