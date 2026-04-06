Mamak'ta CHP'li Ali Deniz'den provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdi
Mamak Belediye Meclisi'nde göreve gelir gelmez hizmeti unutup provokasyona soyunan CHP'li Ali Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirerek AK Parti grubuna götürdü ve çirkin tavırlar sergiledi. CHP'li ismin bu hadsiz tavrı, "Milli iradeye açık bir saldırı" olarak yorumlandı ve büyük tepki topladı.
Mamak Belediye Meclisi, Nisan ayının ilk toplantısını Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yönetim kadrosu ve komisyon üyeleri belirlendi.
CHP'li Mamak Belediyesi'nde Meclis 2. Başkanvekili Ahmet Zengertaş görevden alınırken yerine Ali Deniz getirildi.
İLK İCRAATİ ODADAKİ ERDOĞAN FOTOĞRAFINI İNDİRMEK OLDU
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz'e yakınlığı ile bilinen Ali Deniz'in ilk icraati ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın odadaki fotoğrafını indirmek oldu.
AK PARTİ GRUBUNA "HEDİYE" DİYE GETİRDİ
CHP'li Deniz, bununla da yetinmedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını AK Parti grubuna getirerek, "Reis'inizin doğum gününde hediye veremedik şimdi kabul edin" diyerek dalga geçen tavırlar sergiledi.