MHP İstanbul Teşkilatı feshedildi!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2026