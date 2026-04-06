Sahte belgeler hazırlayıp 441 kişiye ikamet izni aldırdılar… 51 gözaltı var

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sahte belgeler kullanarak yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçuna karışan bir şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgelerin üzerinde bazı tahrifatlar yaptıkları, sahte belgeler düzenledikleri, sahte taahhütnameler hazırladıkları ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri saptandı. Soruşturma kapsamında; sahte belgeler kullanılarak usulsüz bir şekilde temin edildiği tespit edilen 441 adet ikamet izni belirlendi ve söz konusu izinler için iptal işlemleri başlatıldı. İkamet izni alınan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemler de başlatıldı. İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.