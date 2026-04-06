SON DAKİKA: Adana'da sır cinayet! 9 gündür aranan Bahar Aksüt'ün cansız bedeni gölette bulundu! 8 bıçak darbesi...
Adana'da günlerdir kayıp olarak aranan genç kadından kahreden haber geldi. Kürebeli Göleti’nde cansız bedeni bulunan bir çocuk annesi Bahar Aksüt’ün yapılan incelemesinde, vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle katledildiği ortaya çıktı. Sır dolu cinayette ekipler şimdi her yerde o caniyi arıyor...
Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası mevkisinde koyun otlatan çobanlar, gölet içerisinde hareketsiz bir kadının yattığını fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su kenarında bulunan cansız bedeni çıkararak geniş çaplı bir inceleme başlattı.
KİMLİĞİ ADLİ TIP'TA NETLEŞTİ
Üzerinden kimlik çıkmayan genç kadının cansız bedeni, otopsi ve teşhis işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemeler ve aile başvuruları sonucunda, cesedin 9 gün önce aniden ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 27 yaşındaki Bahar Aksüt'e ait olduğu kesinleşti.
8 BIÇAK DARBESİYLE KATLEDİLMİŞ
Otopsi raporundaki detaylar ise kan dondurdu. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksüt'ün vücudunda tam 8 bıçak darbesi tespit edildi. Uzmanlar, genç kadının yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü ve ardından gölete bırakıldığını değerlendiriyor. Erzincan'dan Tufanbeyli'ye çalışmak için gelen ve ilçedeki bir işletmede garsonluk yaptığı öğrenilen Aksüt'ün cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.