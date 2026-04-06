SON DAKİKA! Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Erken ya da ara seçim gündemimizde yok

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hükümetimiz gündemine hakimdir, bize kimse gündem dayatamaz. Hangi bahaneyle olursa olsun kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz.

Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

Biz, yatırıma, üretime, hizmete, kalkınmaya gitmesi gereken kaynakları hortumlayanlarla hukuk dairesi içinde mücadele etmenin çabasındayız.

Bölgemizde krizler, çatışmalar yaşanırken bizim tek gündemimiz vardır o da ülkemizi bu ateşten uzak tutmak, milletimizin sofrasındaki ekmeğini büyütmektir.

Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok.

Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız.

Şimdiye kadar toplam 50 milyar lirayı bulan ek maliyet, eşel mobil sistemi sayesinde devletimiz tarafından sübvanse edilmiş oldu.

Ekonomi kurmay ekibimiz Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

28 Şubat'ta başlayan savaş diplomatik çabalara rağmen can almaya devam ediyor.İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her girişimi baltalamayı sürdürüyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara idam cezası getirerek, Lübnan ve Suriye'de gerilimden beslenen ülke olduğunu tescil ediyor.

Türkiye olarak İran'ı ve Körfez'i etkileyen bu savaşın ilk gününden beri kardeşlik hukukumuzun gereklerini en güzel şekilde yerine getirdi.