8 yıldır bitirilemeyen tünele para yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de yapımına başladığı 2.5 km'lik Onat Tüneli projesi yılan hikayesine döndü. Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı proje 9 yıldır bitirilemedi. Kocaoğlu, Tunç Soyer ve Cemil Tugay ile birlikte 3 başkan gören 2.5 kilometre uzunluğundaki tünelin durumu kentte alay konusu oldu.

Buca ile Bornova yolunu 10 dakikaya düşürecek Onat Tüneli, taşeron firmaların iflası gibi nedenlerle bir türlü tamamlanamazken, yaşanan bu durum İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğini de gözler önüne serdi. Tünelin bitirilmemesi her gün trafik çilesi çeken vatandaşların tepkisini çekiyor. Onat Tüneli'nin sağ tüpteki çalışmaları tamamlanırken, sol tüpte ise 150 metre kaldı.

Projenin tünel kazılarının dışında kalan 1.5 kilometrelik bölünmüş yol ile yol üstündeki sanat yapılarından oluşan etabında ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Toplam projede yüzde 88 ilerleme kaydedildiği belirtildi.