48 şüpheli gözaltında
İzmir ve Konya'da yürütülen FETÖ soruşturlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de 29 şüpheli, Konya'da ise 19 şüpheli gözaltına alındı. Konya'daki soruşturmada gözaltına alınanların örgütün mahrem yapısında yer aldığı belirlendi.
Diğer taraftan Kırşehir'de, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Y. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
