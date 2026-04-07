Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! 81 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 2 bin 996 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Bakan Gürlek, "2026 yılı mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.