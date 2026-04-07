Bakan Göktaş, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluştu

Dijital bir dünyada yaşandığına ve her kıtaya bir uçakla ulaşılabildiğine dikkati çeken Göktaş, gençlere kendi kimlik ve kültürlerine sahip çıkmalarının önemini anlattı. Göktaş, "Kökünü bilen, geleceğini bilir, geleceğe güvenle bakar. Bu yüzden de gerçekten nerede olursanız olun çocuklar, nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bu her zaman sizin en büyük, en güçlü yanınız olur." dedi. Farklı dillerde düşünmenin olaylara bakış açısını nasıl şekillendirdiğine ilişkin soruya Göktaş, farklı diller öğrenmenin gençlere zenginlik kattığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki söyleşiye katıldı. Burada öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Göktaş, gençlerin sorularını yanıtladı.

"AİLEMİZ BİZİM EN GÜÇLÜ YERİMİZ"

Değişen dünya karşısında aile ve gençlere nasıl bir vizyonla yaklaşıldığına ilişkin soru üzerine Göktaş, "21. yüzyılda teknolojinin hızla geliştiği dijital bir çağda yaşıyoruz, Haz ve hız artık her şeyin önünde geliyor. Sürekli ekranı kaydırarak ilerlediğimiz bir dönemdeyiz. Teknoloji bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda imkanlar da sunuyor. Çok hızlı bilgiye erişebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada 15 yaş altı için düzenlemelerin yapıldığını, Türkiye'nin konuda öncü ülkeler arasında yer aldığını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Fransa, İspanya, Avustralya ve İngiltere biliyorsunuz bu ülkeler de öncü. Sosyal medya, internet bize nasıl düşüneceğimizi dahi öğretmeye çalışıyor. Dünyaya bakış açısı sunmaya çalışıyor. Bizler de gençlerimizi, çocuklarımızı oradaki olumsuz içeriklerden korumaya çalışıyoruz."

Aileye sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Göktaş, dijital çağın her şeyi sunabileceğini ama sevgiyi, saygıyı, merhameti ve aileyi veremeyeceğini söyledi.

Göktaş, gençlerin dijital çağa uyum sağladıklarında, teknolojinin olumlu yönlerinden faydalandıklarında ve aile değerlerine sahip çıktıklarında çok daha güçlü olacaklarını ifade etti.