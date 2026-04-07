Bakan Gürlek, Yargıda Birlik Derneği başkan ve üyelerini bakanlıkta kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Gürlek, yargı teşkilatının daha da güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Derneğin, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yargıda Birlik Derneği Başkanı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Yargı teşkilatımızın daha da güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için meslektaşlarımızla verimli bir istişare gerçekleştirdik. Türk yargısının vesayet altına alınmaya çalışıldığı kritik süreçlerde Yargıda Birlik Derneği, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, yargının bu yapının etkisinden arındırılması ve bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Yargı teşkilatımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine katkı sunan, dayanışmayı güçlendiren özverili çalışmalarından dolayı Yargıda Birlik Derneği'ni tebrik ediyor; nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."