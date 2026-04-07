Başkan Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu: Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı. ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Tesislerde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tesisler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
TAYFUN FÜZESİNE İMZA ATTI
"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemlerimiz ile ÇAKIR, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi bir pek çok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de temellerini atacağız. Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla Katmanlı Hava Savunma Sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü arttıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız" ifadelerini kullandı.