Başkan Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri’nde incelemelerde bulundu: Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı

SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, savunmada dışa bağımlılık oranını yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdiklerini anımsattı.

Sektörel cironun 20 milyar doları geçtiğini, Ar-Ge harcamalarının 3,5 milyar dolar düzeyine ulaştığını, aktif proje sayısı 1400'ü geride bırakırken proje portföyünün 100 milyarı aştığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık. 2026'nın ilk çeyreğinde, savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü, şimdiden kesmeye dönük çabalara rağmen inşallah bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz."