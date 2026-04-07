  Başkan Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu: Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı

Başkan Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu: Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı. ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı.

AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan ROKETSAN Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Tesislerde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tesisler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TAYFUN FÜZESİNE İMZA ATTI

ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemlerimiz ile ÇAKIR, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi bir pek çok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de temellerini atacağız. Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla Katmanlı Hava Savunma Sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü arttıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız" ifadelerini kullandı.

SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, savunmada dışa bağımlılık oranını yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdiklerini anımsattı.

Sektörel cironun 20 milyar doları geçtiğini, Ar-Ge harcamalarının 3,5 milyar dolar düzeyine ulaştığını, aktif proje sayısı 1400'ü geride bırakırken proje portföyünün 100 milyarı aştığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık. 2026'nın ilk çeyreğinde, savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü, şimdiden kesmeye dönük çabalara rağmen inşallah bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

