CHP’de yeni taciz skandalı
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. Uşak Belediyesi'ndeki kirli skandalın benzeri Muğla'da patlak verdi. Buna göre Muğla'da 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi D.Ç., Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı Levent Arkan (63) hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, iş talebiyle Whatsapp üzerinden temasa geçen Arkan, üniversite öğrencisi kıza, "Siz biz diyerek konuşmayı da bırak, Levent demen yeterli ve çok daha mutlu edici. Beni istediğin zaman, saatin kaç olduğuna bakmadan arayabilirsin, çünkü ben yalnız yaşıyorum" gibi çok sayıda mesajla karşılık verdi. D.Ç.'nin şikâyeti üzerine Arkan gözaltına alındı.