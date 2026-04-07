Diplomasinin kalbi Antalya’da atacak

Türkiye, bölgesinde ve dünyada krizler ardı ardına ortaya çıkarken diplomasi ve barışı işaret eden bir istikrar adası olarak görülüyor. Türk dış politikasının bu duruşunu destekleyen en önemli organizasyonlardan Antalya Diplomasi Forumu'nun beşincisi (ADF2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek. Bu yılki forumun teması "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" olacak.

Bu tema ile daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için sorunları öngörebilmenin ve etkin biçimde ele alabilmenin önemine vurgu yapılıyor. Forumun ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Forum kapsamında "Lider Panelleri, ADFPanels, ADFRounds, ADFTalks" formatında oturumlar gerçekleştirilecek. Bu oturumlarda alanında dünya markası olmuş isimler yer alacak.

ADF2026, liderleri, karar alıcıları, diplomatları, akademisyenleri, iş dünyasından uzmanları, medya ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek belirsizlikleri en iyi şekilde yönetmenin, aciliyet arz eden sorunları ele almanın ve gelecekteki sınamalara hazırlanmanın yollarını araştıracak. Katılımcılar, açılış konuşmaları, panel tartışmaları, etkileşimli oturumlar ve ikili görüşmeler aracılığıyla küresel eğilimleri ve bölgesel dinamikleri tartışacak, olası çözümler hakkında fikir teatisinde bulunacak ve en iyi uygulama örneklerini paylaşacak.

ADF'ye geçtiğimiz yıl 21'i devlet ve hükümet başkanı, 61'i bakan seviyesinde 155 ülkeden katılım sağlandı. Bu yılın teması olan "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek", daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için sorunları öngörebilmenin ve etkin biçimde ele alabilmenin önemine vurgu yapıyor. Bu tema, risklerin ve fırsatların tespiti, stratejilerin geliştirilmesi ve elde edilen birikimin somut eylemlere dönüştürülmesi yoluyla gelişmelerin önünde yer alınması gerekliliğinin altını çiziyor.