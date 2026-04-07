Dubai’ye tatile gitti, 10 gün sonra kadroyu kaptı

CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında Ankara'daki bir otel odasında sevgilisiyle birlikte gözaltına alınarak tutuklandı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyal incelemelerinde Özkan Yalım'ın uyuşturucu madde kullandığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntüde Aslıhan Aksoy ve Özkan Yalım'ın Dubai tatilinde gezdikleri yerler, kaldıkları otel, gittikleri eğlence mekânı ve Aksoy'un uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda aldığı görüntüler yer aldı. Aksoy'un Yalım'la Dubai tatiline gittikleri tarih olan 8 Mayıs'tan sadece 10 gün sonra Uşak Belediyesi'nde kadroya geçirildiği saptandı.

SEVGİLİ İÇİN

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aslıhan Aksoy'un belediyelerdeki hızlı yükselişi de mercek altına alındı. Aksoy'un kariyer ve ilişki trafiği kayıtlara yansıdı. Aksoy, Özkan Yalım ile kendisine ait olan Ahenk Restoran'da tanıştı. O dönem milletvekili olan Yalım ile yaklaşık 4 yıl süren bir gönül ilişkisi yaşadı.18 Mayıs 2024- 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları biriminde SGK'lı olarak görev yaptı. Ağustos 2025'te İzmir'e taşınan Aksoy, 22 Eylül 2025 tarihinde Bornova Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Çağrı Merkezi'nde işe başladı. Gizli tanık ifadelerinde de bu hızlı yükseliş ve yüksek maaşlar yer aldı. Diğer taraftan yapılan seçimle Uşak Belediyesi'ne, CHP meclis üyesi Hatice Terekeci Özkan başkanvekili olarak seçildi.



BATUM'DA DA 2. SEVGİLİYLE...

UŞAK'IN eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce 21 Mart'ta Gürcistan Batum'a bir diğer belediye çalışanı sevgilisi Seher Akay (21) ile gitti. Birlikte 3 günün ardından ikili Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti. Burada otelde geçirdikleri 3. gün ise polis ekiplerinin baskınıyla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde bu tatilin de Uşak Belediyesi'nden elde edilen paralarla yapıldığı değerlendirildi.