Eşe adrese teslim ihale

Torbalı Belediyesi'nin 2025 yılı işlemlerini inceleyen Denetim Komisyonu, Sağlık İşleri Müdürü Aysel Söğüt'ün eşi Halim Söğüt'e ait firmadan ihalesiz doğrudan teminle hizmet alımı yapıldığını tespit etti.

29 Aralık 2025'te "halk sağlığı danışmanlık hizmeti" adıyla yaklaşık 400 bin TL ödeme gerçekleştirildi. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Enes Uğuz rapora şerh koyarak durumu etik dışı ve çıkar çatışması olarak nitelendirdi. Uğuz, şeffaflık, liyakat ve rekabet ilkelerinin ihlal edildiğini belirterek Belediye Başkanı Övünç Demir'i eleştirdi.