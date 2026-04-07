İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese baskın yapıldı.

17 GÖZALTI

Çatışma bölgelerinde terör örgütü adına faaliyetler yürüten Terör Örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve ülkemiz açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.