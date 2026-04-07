İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 28 üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten ve liderliğinin N.E. isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda üç ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.