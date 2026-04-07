Kardeşlik siyaseti bölgeye ilham oluyor
Türkiye’ye duyulan güvene dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Çelik, “Bugün Brezilya’dan Çin’e kadar dünya basınında gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi stratejisidir” dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, bölgedeki hareketliliğin sadece sahadaki çatışmalardan ibaret olmadığını kaydetti. Çelik, "Bahsettiğimiz bu trafik, savaşın arka planındaki lobi kavgalarını da gösteren bir şey. Bir yanda İsrail'in başını çektiği bir savaş lobisi var ve bu lobinin Amerika içerisinde de ciddi bir karşılığı bulunuyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri arasındaki eşsiz tecrübesine de dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu: "Eğer Umman yerine Türkiye arabuluculuk yapsaydı, taraflar masadan bu kadar kolay kalkamazdı. Cumhurbaşkanımızın İran dosyasına hakimiyeti, şu anda dünyadaki hiçbir devlet başkanında yok. Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş liderler içinde en tecrübelisi Cumhurbaşkanımızdır."
GERİ DÖNÜLEMEZ EŞİKTEYİZ
Dünya düzeninin artık geri dönülemez bir eşikte olduğunu söyleyen Çelik, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan statükonun sarsıldığını belirterek "Hani biz diyorduk ya, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen sarsılıyor. Bu düzen kalkmıştır artık. NATO'nun kurulduğu dönemden bu tarafa baktığımızda en temel göstergelerden bir tanesi Japonya ve Almanya'nın silahsızlanmasıydı ancak bugün bu dikişlerin patladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kürtlerin Ortadoğu'daki emperyalist oyunlara alet olmadığını da belirten Çelik, "Birincisi, İran'da ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizin son derece sağduyulu davranmasıdır. Amerika'dan ziyade İsrail tarafı onları savaşın bir parçası haline getirmeye çalıştı ancak Kürt kardeşlerimiz hem Irak'ta hem İran'da takdire şayan bir sağduyu gösterdiler. İran rejimiyle problemleri olsa dahi bu haksızlığın tarafı olmadılar ve tarihin doğru tarafında durdular" dedi.
TÜRKİYE'NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Bölge halklarının Türkiye'ye duyduğu güvenin altını çizen Çelik, şunları söyledi: "Bütün bölge Kürtleri biliyorlar ki Erdoğan bir şey söylediği zaman bu sadece Türkiye'nin değil, onların da faydasınadır. Türkiye bugün herkesin çatışmanın dışında durması için her kanaldan girişimde bulunuyor ve bu durum bölgedeki güç unsurları üzerinde doğrudan etki ediyor." Türkiye'nin birleştirici gücünü hatırlatan Çelik, "Birbirine yan yana olan şehirler bile konuşamazken, Türkiye her iki tarafla da konuşabiliyor. Bugün Brezilya'dan Çin'e kadar dünya basınında gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi stratejisidir" dedi. Barış için yoğun bir diplomatik trafik yürütüldüğünü ifade eden Ömer Çelik, "Şu anda Türkiye bunun liderliğini yapıyor, barış olsun diye yüksek sesle konuşuyor. Pakistan'ın, Mısır'ın, Katar'ın ve diğer Körfez ülkelerinin büyük gayretleri var. Ancak Amerika'nın verdiği destek sürdükçe İsrail'in herhangi bir kuralla durdurulması mümkün değil. Dünyanın bunu dengelemesi, çeşitli mekanizmalar kurması lazım" diye konuştu.
NATO TARİHİNİN EN KRİTİK ZİRVESİ
NATO tarihinin en kritik zirvesinin Türkiye'de yapılacağını belirten Çelik, "Zirve, özellikle Avrupalılar ve Amerikalılar arasında bir 'tamam mı, devam mı' meselesi olacaktır. Bir güvenlik örgütü olarak hala alternatifi yok Batı ittifakı açısından" dedi.
