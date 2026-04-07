MHP, İstanbul İl Teşkilatı’nı feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. Ardından yeni bir paylaşım yapan Yalçın, görevden alınan MHP İl Başkanı Sertel Selim'in yerine Volkan Yılmaz'ın atandığını duyurdu. Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sertel Selim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev İstanbul İl Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz" dedi.

YENİ BAŞKAN VOLKAN YILMAZ

MHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi olarak görev yaptı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi olan Yılmaz, 25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olmuştu.