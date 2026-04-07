Ruhsatsız yere açılış yaptı

İzmir'in Konak ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 3 gün önce hizmete açılan ve geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği yeni nesil gençlik merkezinin aslında ruhsatsız bir inşaat ofisi olduğu öne sürüldü. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin apar topar açılışını yaptığı gençlik merkezinin ruhsatsız bir inşaat ofisi olduğunu belirterek, "Sırf algı yaratmak için bir konteyneri gençlik merkezi diye yutturmaya çalışıyorlar.

Bu bir hizmet değil, algıdır" dedi. CHP'li Konak Belediyesi'nin Çınarlı Mahallesi'nde yapımını tamamladığını duyurduğu gençlik merkezi 3 gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla törenle açıldı. Ancak AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılışını yaptığı tesisin aslında bir 'inşaat ofisi' olduğunu iddia etti. Başdaş, "Söz konusu adrese gittiğimde gördüklerime şaşırdım; bir inşaat ofisini gençlik merkezine çevirmişler. İki günde inşaat ofisini boyayıp 'Proje yaptık' diye Türkiye'de algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte CHP zihniyeti tam olarak budur" diye konuştu.