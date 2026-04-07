Şehrim Okulu projesine Gaziantep pilot il oldu

Proje kapsamında Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda "Şehrim Okulum" projesinin lansmanı ve protokol imza töreni düzenlendi. Şehrin tamamını bir öğrenme alanına dönüştüren yeni yapı resmi olarak uygulamaya alındı. Kentin pilot il olarak seçilmesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime yönelik yaklaşımıyla uyumlu bir yapı ortaya koyması etkili oldu.

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Şehrim Okulum" projesinin lansmanı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada projenin detaylarını anlattı. Tekin, eğitimde yerli ve özgün bir model geliştirme hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Türkiye'deki öğretmenlere, öğrencilere ve akademik birikime güveniyoruz. Öğrenme süreci öğrencinin yaşadığı çevreden başlıyor. Çocuklarımız eğitim hayatına başlarken önce içinde yaşadığı evi, ailesini, mahallesini, ilçesini tanımalı" dedi. Bakan Tekin, "Çocuklarımız bulundukları yerdeki camiyi, müzeyi, tarihi mekanları tanıyarak öğrenmeye başlasın istiyoruz. Türkiye'de çok sayıda nokta dijital ortama aktarıldı. Biz bunu çevrim içi ortamda erişilebilir hale getirdik" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde yeni bir yolculuğu başlattığını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte bize insanın gelişim yolculuğunu öğreten bir yaklaşım sunuldu. Bu yolculukta ilmi, hikmeti, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim anlayışıyla hareket ediyoruz. Eğitim yalnızca okul ile sınırlı değil. Şehrin tüm imkanlarının eğitim sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Gaziantep bu noktada güçlü bir altyapıya sahip. Sanat, bilim, kültür, spor, doğa ve çevre alanlarında şehrimizin tüm imkanlarını çocuklarımızın gelişimi için seferber ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Şehrim Okulum Projesi için protokole Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ve Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı imza attı.