Türkiye cazibe merkezi olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 2.5 saat süren toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

ERKEN VEYA ARA SEÇİM YOK: Hükümetimiz gündemine hâkimdir. Bize kimse gündem dayatamaz; hangi bahaneyle olursa olsun, kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE: Muhalefetin "İsraf" diyerek, "Ne gerek var" diyerek kötülediği yatırımlarımız, bugün görüyoruz ki Türkiye'yi küresel rekabette çok avantajlı bir konuma getiriyor. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir "istikrar adası" olarak, bir "güvenli liman" olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

HÜRMÜZ'ÜN KAPANMASI: Küresel ekonomi, yakın tarihin en ağır şoklarından biriyle yüzleşiyor. Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil; enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

TÜRKİYE KARAMSAR TABLO DIŞINDA: Avrupa'nın son 30 günde enerji faturası 17 milyar dolar kabardı. Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Türkiye'nin Basra'dan veya Hürmüz geçişli herhangi bir LNG tedariki bulunmuyor. Yaklaşık yüzde 10'luk petrol ve petrol ürünü ithalatımız buradan gelmesine karşın, bunlar bizim kolayca yönetebileceğimiz oranlardır.



ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK: Muhalefetin yıllardır bizi eleştirdiği enerjide kaynak ülke çeşitlendirme politikamızın değeri işte bugünlerde anlaşılmaktadır. Gübre ve hammadde tedariklerimizi de zaten çok önceden yapmıştık. Savaştan bu yana alternatif ülkelerden uygun fiyata üre gübresi temini için gümrük vergisini sıfıra indirdik.

VATANDAŞA KORUMA KALKANI: "Hin-i hacette" kullanmak amacıyla biriktirdiğimiz rezervlerimiz, aynı şekilde yeterli ve güçlüdür. Dış borcumuzun ve toplam dış finansman ihtiyacımızın milli gelire oranı tarihsel ortalamaların altındadır. Temel göstergelerde, geçmişte karşılaşılan dış şoklara kıyasla çok daha sağlam bir noktadayız.

KENDİ VATANDAŞLARINA HİTLER GİBİLER: Sırf siyasi ömürlerini uzatmak uğruna bugün barışı dinamitleyenler, yarın kendilerinin de barışa, adalete, hukuka ihtiyaç duyacaklarını akıllarından çıkarmasın. Tarih, bunun sayısız örnekleriyle doludur. Bugün Hitler'in izinden gidenler, sadece insanlığa karşı değil, kendi vatandaşlarına karşı da "Hitler" rolünü oynamaktadır. Uluslararası toplumun artık bu gidişe bir "dur" demesinin vakti gelmiştir.

HERKES SORUMLULUK BİLİNCİYLE DAVRANMALI: Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı; Türkler, Kürtler, Araplar ve Farsların arasına yeni duvarlar örülmek istendiği bu dönemde siyasi parti gruplarının da meseleye bu zaviyeden yaklaşmaları en samimi temennimizdir.



ÖNÜMÜZDE YENİ KAPILAR AÇILACAK



Enerji nakil hatlarında daha güvenli alternatifler konuşulmaya başlandı. Talimatlarımız doğrultusunda ekonomi kurmay ekibimiz Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak, transit ticarette küresel cazibe merkezine dönüştürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bu küresel krizin de ülkemizin önünde yeni kapılar açacağına biz yürekten inanıyoruz.

KAYITSIZ KALAMAYIZ



Biz, tarih boyunca olduğu gibi hakkın, hukukun, sulhün ve istikrarın tarafındayız. Hemen yanı başımızdaki bir ülkede ateş, çatışma ve yıkım varken, siviller ve sivil altyapı hedef alınırken, biz buna asla kayıtsız kalamayız. 14 asırdır aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimiz sıkıntı içindeyken, biz kendimizi rahat hissedemeyiz. Türkiye olarak; İran'ı ve Körfez'i etkileyen bu savaşın ilk gününden beri kardeşlik hukukumuzun gereklerini en güzel şekilde yerine getirdik. Kim yaparsa yapsın, doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten çekinmedik. Savaş uzadıkça, yangının başka ülkelere de sirayet edebileceğine dikkat çektik.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Gerek dünyanın gidişatı gerekse bölgemizdeki gelişmeler, ülkemizde "iç cephemizi" tahkim etmek; huzur, güvenlik ve kardeşliği güçlendirmek amacıyla başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinin önemini göstermiştir. Başarısı için üzerine titrediğimiz süreç, 17 aylık zaman diliminde, şükürler olsun, birçok kritik eşiği aşmış, direnç testlerinden güçlenerek çıkmıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, uzlaşı ruhuyla kaleme aldığı ve onayladığı nihai raporuyla sürece ufuk çizmiştir. Siyaset kurumunda sürecin, sağduyuyla ve uzlaşı temelinde yürütülmesi noktasında genel bir mutabakat oluşmuştur.