4.5 milyon lira valizde çıktı

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu öğrenildi. Deveci'nin 2019-2024 yılları arasında İBB'de Şehir Planlama Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve Üsküdar'ın kazanılması sonrası İmamoğlu tarafından Üsküdar'a Başkan Yardımcısı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

PARAVAN OLARAK KULLANDILAR

Şüphelilerden Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya 'yapı ruhsatı ve iskân' ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" unvanını kullandığı, resmi programlarda da bu şekilde tanıtıldığı öğrenildi. Kent A.Ş.'nin yapı ruhsatı sürecinde paravan olarak kullanıldığı, gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

VALİZDE 4.5 MİLYON LİRA ÇIKTI

Gözaltına alınan İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) çalışan Burçin Çevik'in de Üsküdar Belediyesi'nde çalışmamasına rağmen iş takibi yapan isimlerden biri olduğu ve evinde yapılan aramalarda valizler içerisinde yaklaşık 4.5 milyon lira ele geçirildi. Söz konusu paranın Çevik'in nişanlısının bir gün önce Beyoğlu'nda devrettiği kafenin ücreti olduğu iddia edildi.

Soruşturma şüphelilerin yapı ruhsatı için kurdukları düzenek de ifşa oldu. Bu sistemde; "Mavi" renk anlaşma sağlandığını, "Kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "Yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "Turuncu" ise görüşme yapıldığını ancak sürecin resmiyete dökülmediği ifade edildi.

İŞTE 20 ŞÜPHELİ

OPERASYONDA gözaltına alınan isimler şu şekilde: Üsküdar Belediye Başkan Yardımcı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Kent A.Ş. Mimarı Barkın Ege Tekkökoğlu, Özgür Ceylan, Yapı Kontrol Saha Şefi Hakan Yavuz, iş takipçisi Ahmet İşman, Veysel Köse, Ceyhan Han, Yasin Karabaş ve İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) çalışan Burçin Çevik, müteahhit Engin Aras, Sinan Sarıoğlu, Kadir Karadağ, Ufuk Gündüz, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Hakan Mansız, Erdem Alkan, Yılmaz Kozan ve Mehmet Atilla Güneri.