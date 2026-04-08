Bakan Gürlek, TBMM suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu üyelerini kabul etti

Müşerref Pervin Tuba Durgut ile mağdur ailelerle yapılan görüşmelerin önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Gürlek, komisyonun hazırlayacağı raporun 12. Yargı Paketi çalışmalarına yön vereceğini söyledi. Gürlek ayrıca, suçla mücadelenin yalnızca cezalandırma ile sınırlı kalmaması gerektiğini, aile, eğitim ve sosyal çevreyi kapsayan önleyici mekanizmaların da devreye alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri ile Ankara Hakimevi'nde bir araya geldi. Bakan Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile geçen Pazar günü İstanbul Hakimevi'nde mağdur ailelerle bir buluşma gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bunun toplumda önemli bir farkındalık oluşturduğunu kaydeden Bakan Gürlek, mağdur ailelerin sorunlarını dinlediklerini anlattı.

"TOPLUMUN YÜZDE 81'İNİN ÇOCUKLARA VERİLEN CEZALARIN YETERSİZ OLDUĞU KONUSUNDA BİR ALGISI VAR"

Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben daha önceden biliyordum ama uygulamadan geldiğim için özellikle mağdur aileleriyle birebir etkileşime girince gerçekten sorun, sıkıntı olduğunu gördük. 'Suça Sürüklenen Çocuk' diyoruz aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim."

"SONUÇ RAPORUNUZUN BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun da çok kıymetli çalışmalar ve sahada araştırmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Gürlek, "Burada da biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapmak istiyoruz. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Sizin tutacağınız rapor bizim için çok önemli, yol belirleyici." değerlendirmesinde bulundu. 12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Gürlek, "Burada da sizden gelecek öneriler, teklifler, sizin çok değerli saha araştırmalarınız bunlarla ilgili düşündüğümüz maddeler var. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda birlikte çalışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin sahadaki çalışmalarınız, sonuç raporunuzun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEME MEKANİZMALARININ DA DEVREYE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu konusuna da işaret eden Bakan Gürlek, "Önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor. Tabi bu önleme mekanizmalarının devreye geçmesi sadece Adalet Bakanlığı'nın görevi değil. Burada aile faktörü elbette belirleyici. Çocuğun eğitim hayatı belirleyici. Yetişmiş olduğu sosyal çevre belirleyici" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışmaları olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Adalet Bakanlığı suç işlendikten sonra göreve başlıyor. Burada çocuğu bu suç ortamına iten faktörlerin masaya yatırılması gerekiyor. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli ama bir taraftan da mağdur ailelerimiz var" diye konuştu.

CEZASIZLIK ALGISI TOPLUMU RAHATSIZ EDİYOR

Bakan Gürlek konuşmasına şöyle devam etti: "Ben, pazar günü Sayın Başkanımla mağdur ailelerle birlikte toplantıda çok etkilendim. Çok duygusal anlar oluştu. Yani birebir onların üzüntülerini derinden hissettik. Yani 'çocuk' diyoruz. Elbette çocuklar hepimizin çoluk çocuğu var ama burada bir taraftan da mağdur aileler de var. Yani suç politikasını dengelememiz gerekiyor. Yani 'cezasızlık algısı' maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmanın özellikle sizin komisyonunuzun raporlarını biz dört gözle bekliyoruz. Çünkü oradan çıkacak rapor çok önemli." Komisyonun 700 hakim, savcı ile görüştüğünü ve mağdur aileleri bizzat dinlediğini hatırlatan Bakan Gürlek, bu sürece ellerinden geldiğince katkı vermek istediklerini ifade etti. Bir an önce yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, toplumda yüzde 81 oranında çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda genel bir kanaat olduğunu belirtti.

Hakim ve savcıların bazen takdir haklarını farklı kullanabildiğini kaydeden Bakan Gürlek, "Hakim savcılara verilen takdir hakları biraz geniş. Gerekirse hakim, savcı arkadaşlarla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları yapılarak bu konuda hassasiyeti dile getirmek gerekiyorsa bunu da söyleyelim. Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa, kanun değişikliği… Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli. Burada üç bakanlığımızın birlikte çalışmasını çok kıymetli buluyorum" İfadelerini kullandı.