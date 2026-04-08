Avrupa’nın savunmada adresi Türkiye oldu
Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayii ürünleri Avrupa ülkelerinin öncelikleri haline geldi. Fransa'nın Stratejik Araştırma Vakfı (FRS) tarafından yayımlanan raporda Avrupa'nın değişen silah alışverişi analiz edildi. Buna göre özellikle Rusya – Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle savunma ve güvenlik konularına ağırlık vermeye başlayan Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin geliştirdiği teçhizatlara büyük ilgi gösteriyor. Avrupa ülkelerinin envanterine kattığı silahların yüzde 27'sinin Türk malı, yüzde 24'ünün ise ABD malı olduğu ortaya çıktı. Son yıllarda BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN, ASFAT, STM, NUROL ve OTOKAR gibi firmaların ihraç ettiği silahlar Avrupa ordularının tercihi oldu. Son olarak Bayraktar TB-3'ün NATO tatbikatındaki üst düzey performansı çok sayıda Avrupa ülkesinin dikkatini çekmişti.