CHP’li danışman tacizden tutuklandı

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. Uşak Belediyesi'ndeki kirli skandalın benzeri Muğla'da patlak verdi. Buna göre Muğla'da 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı Levent Arkan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık dosyasına giren ifadede, Arkan'ın torunu yaşındaki öğrenciye attığı skandal mesajlarına yer verildi. Şüpheli Arkan, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli Arkan ifadesinde, "Bir gün D. Arkan olursan şaşırma şeklindeki söylemim ise espri düşüncesi ile söylenmiştir" dedi. Şüpheli Arkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.