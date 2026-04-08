CHP’li eski başkan mağazayı kurşunladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde CHP'li belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin, yine CHP'li olan önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş (54) tutuklandı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünler satış mağazasına yoldan geçen lüks bir araçtan ateş açıldı.

12 kurşun isabet eden mağazada hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gözaltına alındı. Öndeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öndeş'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi.