Haddini bil
İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin görülen dev davanın dünkü oturumu, sanık kürsüsündeki Ekrem İmamoğlu ile iddia makamı arasındaki sert tartışmayla başladı. Duruşmanın ilk dakikalarında söz alan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun önceki günkü celsede sarf ettiği "Asıl suç örgütü iddia makamıdır" şeklindeki skandal sözlerini hatırlatarak uyarıda bulundu.
İmamoğlu savcının sözleri ardından "Kabadayılık yapmayın" ifadesini kullandı. Savcı "Kabadayılık yapmıyoruz" dedi. Yargı makamını hedef alan sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Savcı, İmamoğlu'na, "Dün bir beyanda bulunmuşsunuz, suç örgütü demişsiniz. İddia makamı hakkındaki tutumunuza dikkat edin. Biz bu tarz söylemleri asla kabul etmiyoruz. Savcılık makamını baskı altına almaya çalışan bu ifadelerden derhal vazgeçin; bu yaptığınız doğru değil. Savcılık makamı olarak uyarıyoruz: Haddinizi aşarsanız, size haddinizi bildiririz! Beyanlarınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.
Savcının "Haddinizi bildiririz" çıkışı üzerine oldukça sinirlendiği gözlenen Ekrem İmamoğlu, oturduğu yerden sesini yükselterek savcıya tepki gösterdi. Savcı ise "Benimle 'sen' diye konuşmayın" diyerek İmamoğlu'nu uyardı.
İmamoğlu savcının sözleri ardından "Kabadayılık yapmayın" ifadesini kullandı. Savcı "Kabadayılık yapmıyoruz" dedi. Yargı makamını hedef alan sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Savcı, İmamoğlu'na, "Dün bir beyanda bulunmuşsunuz, suç örgütü demişsiniz. İddia makamı hakkındaki tutumunuza dikkat edin. Biz bu tarz söylemleri asla kabul etmiyoruz. Savcılık makamını baskı altına almaya çalışan bu ifadelerden derhal vazgeçin; bu yaptığınız doğru değil. Savcılık makamı olarak uyarıyoruz: Haddinizi aşarsanız, size haddinizi bildiririz! Beyanlarınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.
Savcının "Haddinizi bildiririz" çıkışı üzerine oldukça sinirlendiği gözlenen Ekrem İmamoğlu, oturduğu yerden sesini yükselterek savcıya tepki gösterdi. Savcı ise "Benimle 'sen' diye konuşmayın" diyerek İmamoğlu'nu uyardı.