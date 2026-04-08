Her anne adayının yanında bir ebe olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'na katıldı. Burada davetlilere seslenen Bakan Memişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, ilk hamileliğini yaşayan anneye, 3 ay ebe tahsis ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

Mesleki mevzuatlarını güncelleyerek ebelerimizi hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdik. Özellikle 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımızın takibini nerede yapılırsa yapılsın, ebe yanında olacak. Özellikle bunu bir daha belirtmek istiyorum. İster özel sektörde olsun, ister kamu sektöründe olsun, ister özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediyoruz.

Bu ebe, anneyle beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İstiyoruz ki, ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin.

SEZARYEN YÜZDE 30 GERİLEDİ

Bakan Memişoğlu, ülke genelinde bin 774 gebe okulu açtıklarını ifade ederek şunları söyledi:

Ülke genelinde hizmet veren bin 774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımızın ve ailemizin bu en özel zamanlarında onlara destek olduk. Tabii bu eğitimlerde baba adaylarını da unutmuyoruz. Onların eğitimlere katılması da son derece kıymetlidir. Çünkü doğum, sadece annenin değil, aile olmanın yolculuğudur.

Gebe eğitimlerimizin sahadaki olumlu örneklerinden biridir. Bugün Konya'mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dâhil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30'a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablodur.