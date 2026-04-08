Konsolosluk önünde polise saldırı

İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde 3 saldırgan Yunus Emre Sarban, Onur Çelik ve Enes Çelik henüz belirlemeyen bir sebeple alanda bulunan polislere uzun namlulu silahla ateş açtı. Polislerin verdiği karşılık sonucunda Sarban ölü diğer ikisi yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan iki polis memuru hastaneye sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı olayla ilgili biri başsavcı vekili 3 savcı görevlendirdi. Saldırganların İzmit'ten kiralık araçla geldiği belirlenirken olayda DEAŞ izi saptandı.

Beşiktaş Levent'te saat 12.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Sırt çantalı ve uzun namlulu 3 saldırgan polise ateş açtı. Olay yerinde bulunan polisler saldırganlara müdahale etti. 2 polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri öldürüldü, diğer ikisi yaralandı. Olayda yaralanan iki polis ise hastaneye kaldırıldı. 2 memurun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devam eden çalışmalarda teröristlerle bağlantılı olan 5 kişi daha gözaltına alındı.

DEAŞ BAĞLANTISI ÇIKTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. DEAŞ bağlantılı olan ve olay yerinde yapılan müdahaleyle öldürülen Yunus Emre Sarban'ın (32) 2018'de babasıyla birlikte bir cinayete karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili babası Ahmet Sarban tutuklanırken Yunus Emre'nin serbest bırakıldığı belirlendi. Diğer iki saldırgan kardeşler Onur Çelik ve Enes Çelik yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Onur Çelik'in daha önce uyuşturucu madde suçundan kaydı olduğu öğrenildi. 3 teröristin arasında yoğun dijital haberleşme tespit edildi. Saldırganlar ve araçları üzerinde yapılan incelemede patlayıcı mühimmat bulunmadı. Saldırganların ateş açmasıyla başlayan sıcak çatışmada, bir polis memuru teröristle karşı karşıya geldi. Memur, önce bir servis minibüsünü siper alarak hedefin kaçışını engellemek amacıyla onu sağ ve sol yanından ateşle sıkıştırdı. Silahla baskı altına alınan teröristi, siper aldığı minibüsün altından nişan alarak ayağından vurdu.

Teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından polis memuru, diğer saldırganlarla çatışmaya devam eden meslektaşlarının yardımına koştu. Olayın gerçekleştiği alan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında bariyerler vasıtasıyla kapatıldı. Giriş çıkışta özel harekât polisi beklerken, birçok takviye kuvvet sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği alanın yakınında bulunan Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Polisin drone yardımıyla alan kontrolü devam ederken çevrede trafik kontrollü olarak açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürlek, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" dedi.

"SALDIRI PROVOKASYON AMAÇLI"

Olay yerinden inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Provokasyon kokan bir saldırı. Konsoloslukta 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Saldırıyı gerçekleştirenler etkisiz hale getirildi. Yaralı polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" açıklamalarında bulundu.

KURTULMUŞ: LANETLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saldırıyı lanetledi. Kurtulmuş, " İstanbul Beşiktaş'ta görevi başındaki emniyet mensuplarımıza yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Olaya anında ve etkili müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge hedefimize yönelik her türlü kirli plan devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin ferasetiyle birlik ve dirlik içerisinde bertaraf edilecektir" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST SARBAN'IN MAL VARLIĞI 2021'DE DONDURULMUŞ

YAPILAN incelemede, etkisiz hale getirilen terörist Yunus Emre Sarban hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Adana nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Sarban'ın, geçmişte terörizmin finansmanıyla bağlantılı faaliyetleri nedeniyle mal varlığının dondurulduğu ortaya çıktı. "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında, 2021'de hakkında mal varlığının dondurulması kararı verildiği öğrenildi. Bu karar 2024'te kaldırıldı.

OTOMOBİL DİLOVASI'NDAN KİRALANDI TERÖRİSTLERDEN

Van doğumlu Onur Çelik'in (25) grupla beraber İzmit istikametinden geldikleri ve otomobili Kocaeli Dilovası'ndan kiraladıkları belirlendi. Teröristin aracı günlüğü 1700 TL'den kiraladığı ve normalde cuma günü teslim etmesi gerekirken sözleşmeyi 7 Nisan'a kadar uzatarak kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.