Milli birliğin güçlendirilmesi ertelenemez zaruret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

❱ GERÇEĞE SIRTINI DÖNDÜ: CHP siyaset yerine laf üretip, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine basit ve çıkarcı tutumla hareket ediyor. Millet için en değerlisinin ne olduğunun idrakinden yoksun bulunuyor, çeşitli küresel odaklara sığınıyor, yanlış adreste doğru kişiyi arıyor. Gerçekle arasına mesafe koyan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşıyor, gerçeğe sırtını dönüp sanala, ömrünü tamamlamış söyleme, sosyalist enternasyonale teslim oluyor. CHP zihniyetini temsil eden bazı belediye başkanlarının, çürümenin had safhasına ulaşmış olmalarını ve milletin kendilerine emanet ettiği makamları her açıdan istismar ettiklerini görmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

❱ MEMNUNİYET VERİCİ: Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan doğru adım, tarihi önemde dönüm noktası. 'Terörsüz Türkiye' milletimizin özlemle beklediği gelişme, daha müreffeh ve huzurlu geleceğin müjdesi, kalıcı barışın, umudun, lider ülke Türkiye'nin habercisi. Dünyanın ve bölgemizin ciddi kırılmalarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde kendi iç bünyemizin tahkimi, milli birliğimizin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlamlaştırılması, ertelenemez zaruret halini aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konan bu güçlü siyasi irade, milletimizi yoran bu sorundan kurtulacağımızın da net göstergesi oluyor.

❱ HATAYA DEVAM EDİYORLAR: İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkıcı gücüyle bir çıkmaza sürüklenmek istenmektedir. Tüm bu çok yönlü baskı ve kuşatma girişimlerine rağmen, İran halkının dayanıklılığı ve toplumsal refleksiyle dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiştir. Bu direniş iradesi, uluslararası çevrelerde şaşkınlıkla karşılanmış, başta Trump olmak üzere birçok siyasi aktörün öngörülerini de boşa çıkarmıştır. Trump ve Netanyahu, rıza üretmeyi bir kenara bırakarak, zora dayalı hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etti, tarih dışı tutumla telafisi zor hata yaptı. İbretlik biçimde de bu hatalarına ısrarla devam ettikleri gözlemleniyor. Savaş uluslararası örgütlerin işlevsizleştiğini, kalıcı barış için arabuluculuk yapmaktan aciz olduklarını gösteriyor. Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini belirleyen en kritik unsurlardan. Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan iradeyi temsil ediyor. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızılelması.