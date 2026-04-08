Mirasımıza el uzatan hesabını verecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili olarak, "Bu toprakların medeniyet mirasına el uzatan, göz diken herkes adalete hesap verecektir" dedi. Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turizm potansiyelinden fayda sağlamak amacıyla Kilis'e son 24 yılda 412 milyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Ersoy, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra etkilenen 11 ildeki kültür varlıklarının ihyası ve restorasyonu için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ersoy, Kilis'te deprem sonrası 197 yapıya yardım yapılmasının kararlaştırıldığını anlatttı.