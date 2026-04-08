Ordumuzun caydırıcılığı üst seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katıldı. Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:



SAVUNMA SANAYIINDE BÜYÜK GÜN

Başkan Erdoğan, Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisleri, Lalahan Harp Başlığı Tesisi, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi açılışını yaptı. Törende TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemleri ile ÇAKIR, SOM, SİHA'ların keskin pençesi MAM-T ve MAM-L TSK'ya teslim edildi. Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri'nin de temeli atıldı.

❱ YENİ NİZAMIN KURUCU AKTÖRÜ: Hava, kara ve deniz hakimiyetinin iç içe geçtiği; insansız teknolojilerin ve siber uzaydaki konumlanmanın tüm dengeleri değiştirdiği bir çağdayız. Biz, kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. 'Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı' bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz; çünkü hem sahada, hem teknolojide, yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz. Son 23 yılda geliştirdiğimiz ürün, sistem, yazılım ve platformlarla, güçlü insan kaynağımız ve kurumsal kapasitemizle, bu alanda 'norm koyan' ülkelerden biri haline geldik. Bugün Türkiye, kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Talep etmeleri durumunda, dost ve müttefiklerimizin yardımına koşuyor; küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunuyoruz.

❱ İLK 10'A GİRECEĞİZ: Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. Sektörel ciromuz 20 milyar doları geçti, AR-GE harcamalarımız 3.5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Aktif proje sayımız 1400'ü geride bırakırken, proje portföyümüz 100 milyar doları aştı. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı, geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık. 2026'nın ilk çeyreğinde, savunma ve havacılık ihracatımız, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.1 artışla, 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı. 2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz. Çevremizdeki savaşlar bittikten sonra, başta savunma sanayii olmak üzere her alanda bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye'nin önünü kesmeye dönük çabalara rağmen, bu 'büyük atılımı' hep birlikte gerçekleştireceğiz.

❱ ÖNEMLİK BİR EŞİK: Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Savunma sanayiimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla Katmanlı Hava Savunma Sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü artıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız.

❱ ÇELİK KUBBE'NİN VURUCU GÜCÜ: Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimiz daha da tahkim edilecek. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.

❱ 'BALIKLAR KORKUYOR' DİYORLARDI: Erdoğan, "Biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı 'Balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor' diyordu. Bu zatın timsah gözyaşlarıyla uğurladığı selefi ise 'Bunlara ne gerek var? Bize kim saldıracak?' diyordu. Eğer biz bunlara kulak verseydik savunma sanayiinde bugün geldiğimiz noktanın yakınından bile geçemezdik.





3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Erdoğan, "Savunma sanayiinde önümüzdeki dönemin ana hedefi, yüksek teknolojili ürünleri daha hızlı, daha efektif ve daha yüksek adetlerde üretmektir. Tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaşan bu tesis ve sistemlerle menzile daha çabuk varacak, attığımız kararlı adımları daha da hızlandırmış olacağız" dedi.





BİLEĞİMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayiinde parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün etrafımızda füzeler ve drone'lar uçuşurken biz kendimizi güvende hissediyoruz. Bugün başımıza bir şey gelse başkasına değil, her şeyden önce kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz. Bunları sadece biz değil, rakiplerimiz ve hasımlarımız da gayet iyi biliyor. Savunma sanayiinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik; sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik, hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik" diye konuştu.



ALÇAK VE ZAMAN AYARLI PROVOKASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısına değinerek, "Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak 3 terörist etkisiz hale getirildi. Müdahale sırasında iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili hem İstanbul Başsavcılığımız hem de emniyet ve istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır. Yaralı polislerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyor, İstanbul Emniyeti'ne ve İstanbul halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.



İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasını hedeflediklerini belirtti.