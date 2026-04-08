SON DAKİKA... Dışişleri Bakanlığı’ndan ateşkes açıklaması: Kararı memnuniyetle karşılıyoruz

SON DAKİKA... Dışişleri Bakanlığı, ABD/İsrail İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama yaptı.

"MÜZAKERE İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı