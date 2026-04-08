SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü: "Barış için katkı sunmaya devam edeceğiz"

Son Dakika Haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İran'da sağlanan ateşkes ve bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Sani'ye Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti.