1 milyarlık kara delik

Çiğli Belediye Meclisi'nde 2025 yılı denetim komisyonu raporu açıklandı. Rapordaki rakamlar gelir-gider tablosundaki 1 milyar liralık açığı ortaya çıkardı. Kent lokantasında bir öğün yemeğin bedeli 75 lirayken, aynı vatandaşa 'memnun musun?' diye sormanın maliyetinin 300 lira olduğu görüldü. 3 bin kişiye yapılan memnuniyet anketine 900 bin TL ödenmesi, kişi başı maliyetin 300 TL olması dikkat çekti. Ayrıca 100 milyon liralık araç ihalesine giren 13 firmadan 11'inin çekilmesi şaşkınlık yarattı. Geriye kalan iki firmadan Ares 2024'te 100 milyon liralık ihaleyi alırken, Aras firması ise yine aynı tutardaki ihaleyi 2025'te aldı.

26 mahallesi bulunan Çiğli'de belediyenin 25 çöp kamyonu bulunmasına karşın, gereksiz yere Aras ve Ares firmalarından 13 tane daha çöp kamyonu kiralaması ve 2 senede 2 firmaya 200 milyon lira ödemesi tepki çekti. Çalışanlarına maaş ödemekte zorlanan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediyenin bütçesinden 200 milyon lira parayı gereksiz yere harcaması akıllarda soru işareti bıraktı.







O İHALELERİ İPTAL EDİLSİN

AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Kadir Önler, Yıldız'ı eleştirerek, "2025 yılı mali verilerine göre belediyenin giderleri, gelirleri aştı ve yaklaşık 1 milyar TL'ye yaklaşan cari açık var" dedi. Araç kiralama ihalelerine de değinen Önler, yaklaşık 100 milyon TL'lik harcamanın bu yıl da sürdüğünü belirterek ihalede rekabetin oluşmadığını savundu. İhaleye katılan firma sayısındaki düşüşe dikkat çeken Önler, "Rekabet yoksa kamu yararından söz edilemez" diyerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.