34 ilde DEAŞ’a operasyon: 198 kişiye gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısının ardından, DEAŞ'a yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, operasyona ilişkin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir" ifadelerini kallandı.