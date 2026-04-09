AK Parti Sözcüsü Çelik: Önemli olan kalıcı şekilde barışa ulaşılmasıdır

İran'ın ABD ve İsrail tarafından uğradığı hukuksuz saldırı, çok vahim sonuçlar doğurdu. Küresel barışı etkileyecek çok kötü sonuçlar doğurdu. En önemlisi o bombaların ardında sebepsiz yere can veren mağdurlar var.

İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip etmeye devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

"GEÇİCİ ATEŞKES KONULARI ÇÖZMÜYOR"

Bu açıdan baktığımızda değerlendirme yaptığımızda kalıcı ateşkesle birlikte kalıcı barışın ortaya çıkması önemlidir. 'Bir gece medeniyeti yok ederiz' gibi söylemlerin herhangi bir barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Geçici ateşkes meselesi konuları çözmüyor. Önemli olan kalıcı şekilde barışa ulaşılmasıdır.

"İSRAİL BATI ŞERİA'YI İŞGAL ETMEYE DÖNÜK ADIMLAR ATIYOR"

İsrail Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgal etmeye dönük adımlar atıyor. Yeni yasa dışı yerleşimler açmaya dönük adımlar atıyor. İsrail'in barış istemediği ve daha fazla kan dökülmeye dönük strateji izlediği açıktır.

Barış karşılıklı adımlarla atılır. Barış için aşırı şart dayatılmaz. Çok kırılgan bir ateşkes ortamı var.