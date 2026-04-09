Bakan Bak Akkuyu NGS'yi ziyaret etti: "Ülkemizin güçlü yarınlarına güveniyoruz"

Akkuyu Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Bak, daha sonra öğrencilerle inşaat sahasından 200 metre yükseklikte bulunan ve ziyaretçilerin sahayı geniş görmesini sağlayan seyir terasından alanı inceledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terastaki toplantı alanında Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ve diğer ilgililerle de görüştü.

Bakan Bak, kendisinin de makine mühendisi olduğunu hatırlatarak, "Okuduğumuz yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde nükleer enerji kürsüsü vardı. Oraya gitmiştim, nükleer kürsüye sormuştum. 'Nükleer çalışmak istiyorum. Santral var mı?' diye. Tabii ülkemizde santral olmadığı için de fikrimi değiştirmiştim o zaman. Otomotiv ve endüstri mühendisliği üzerine çalışmaya karar vermiştim. Şimdi çok şükür gençlerimiz heyecanlı, burada gördük. Onlara santralin nasıl işlediğini anlattılar" diye konuştu.

"SON KRİZLER ENERJİ ARZININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar önemli adımlar attığını gördüklerini vurgulayan Bak, "Dünyada yaşanan son krizler enerji arzının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. İşte malum İran ile İsrail ve ABD arasındaki bu savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, dünyada enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir süreç oldu. Ülkemizin yaklaşık elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan bu kapasite ülkemiz için önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, santral sahasını canlı olarak gören öğrencilerin heyecan yaşandığını, merak ettikleri sorulara yanıt bulması şansı yakaladıklarını dile getirdi.

Akkuyu NGS'de ilk reaktörün yakın zamanda devreye alınacağını belirten Bak, şunları dile getirdi:

"Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayisinden teknolojiye kadar pek çok alanda. Enerji konusunda da çok büyük yatırımlar yaptık. Hem hidroelektrik hem güneş enerjisi hem de rüzgar olmak üzere yatırımlar yapıldı. Bu da nükleer kısmı. Bu daha başlangıç. Bundan sonraki süreçte inanıyoruz ki dünyada da bir trend var nükleer enerjiye dönüşle alakalı. Almanya'da da bunu görüyoruz."