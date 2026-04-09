Bakan Bolat: “Türkiye oyun kuruculuk yapan 4-5 ülkeden biri”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel’de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada, son dönemde dünyada çok ciddi bir rekabet ortamının ortaya çıktığını ifade ederken, “"Türkiye, dünyada politika belirleyen ve oyun kuruculuk yapan 4-5 ülkeden birisi oldu." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Son dönemde dünyada çok ciddi bir rekabet ortamının ortaya çıktığına işaret eden Bolat, dış ekonomik ilişkileri geliştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Bolat, "Uluslararası bazda Türkiye olarak bütün dünyada çok saygın, önemli ve güçlü bir pozisyonumuz, konumumuz var. Amerika'sından Güney Amerika'sına, Afrika'sından Avrupa'sına, Asya'dan Uzak Doğu'ya varıncaya kadar bu anlamda olumlu gelişmeler kaydediyoruz. Uluslararası politikada, Türkiye'nin ağırlığı, gücü gerçekten çok arttı." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, dünyada politika belirleyen ve oyun kuruculuk yapan 4-5 ülkeden birisi oldu." diyen Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetindeki ağırlığı, Dışişleri Bakanlığının etkin çalışmaları, Türk ekonomisinin büyük bir dönüşüm ve ilerleme sağlaması ve savunma sanayisindeki gücünün artmasıyla dünyada çok etkin konuma geldiğinin altını çizdi.
"TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜ DE ARTIYOR"
Bolat, Türkiye'nin yumuşak gücünün de çok arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Başta Türk Hava Yollarının (THY) dünyayı kapsayan ulaşım ağı ve özellikle Türk dizi ve filmlerinin bütün dünyada müthiş bir sevgiyle, tutkuyla izlenmesi, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kuruluşlarımızın yoğun çabaları ve çalışmaları, Türk ürünlerinin mallar ve hizmetler bazında dünyada beğenilmesi ve satın alınması, Türkiye'nin hem ülke ve devlet olarak gücünü ve pozisyonunu yükseltmekte hem de bu anlamda ekonomik katkılar sağlamakta." Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda görev yaptığı süre boyunca ekibiyle yoğun biçimde çalıştığını vurgulayan Bolat, "Türkiye ile ilişkiler noktasında gerçekten çok pozitif bir algı, takdir ve yakınlaşma çabası var. Bu, bizi mutlu ediyor ve hep ilerlemeye, yükselmeye gayret ediyoruz." dedi.