Bakan Bolat: “Türkiye oyun kuruculuk yapan 4-5 ülkeden biri”

Bolat, dünya şartlarının zorlaştığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Yavaşlayan dünya ekonomisi, artan ticari korumacılık, gümrük vergileri, savaşlar, sübvansiyonlar, haksız ticaret uygulamaları, sıcak savaşlardaki artış, Ukrayna-Rusya Savaşı ile başlayıp İsrail'in Gazze katliamlarıyla devam eden sonra 12 gün savaşlarıyla İsrail-İran arasında, Pakistan-Hindistan arasında, bu yıl da 28 Şubat'ta Amerika ve özellikle İsrail'in kışkırtıcılığıyla başlayan İran'a yönelik savaş, İran'ın Körfez ülkelerine bunu sıçratması, yayması, bunlar hem dış ticarette hem uluslararası ekonomide hakikaten mücadeleleri zorlaştıran ve ekonomik göstergelerin olumsuza dönmesine sebebiyet veren hem de halkların refah düzeyini satın alma gücünü olumsuz etkileyen unsurlar olarak zorlu bir sürece işaret ediyor. Bu zorlu süreçte AB-Türkiye ilişkileri, istikrarlı bir ada konumunda." Türkiye'nin bölgenin ateş çemberi olmasına rağmen süreci başarılı politikalarıyla istikrar içinde yürüttüğünün altını çizen Bolat, güvenli bir liman ve bir istikrar merkezi olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, "Açıklanan ateşkesten memnunuz. Kalıcı olmasını ve tarafların bu fırsatı çok iyi değerlendirmesini diliyor ve bekliyoruz. Türkiye de bu konuya haftalarca Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın yoğun temaslarıyla öncülük etti. Gerek ABD nezdindeki çabalar gerekse İran nezdindeki çabalar son derece yoğundu. Birçok dünya ülkesinin de bu çabalara katılması ve baskı oluşturması sağlandı. Bu anlamda şu andaki sonuç, dileriz ki kırılgan olmaz, dileriz ki geçici olmaz." diye konuştu. "Dünyanın daha fazla ateşe, daha fazla ölüme, bombaya ihtiyacı yok." diyen Bolat, Orta Doğu ve Körfez bölgesinin çok acılar çektiğini söyledi. Bolat, Gazze'nin artık sözün bittiği yer olduğunu, İsrail'in tarih önünde insanlığa karşı işlediği suçlarla hatırlanacağını ifade etti. "Türkiye, böyle bir süreçte istikrarlı bir ülke olarak AB için çok büyük değer taşıyor." ifadesini kullanan Bolat, AB ve Türkiye sanayisi ve ekonomisinin yüksek entegrasyon düzeyine sahip olduğunu dile getirdi.