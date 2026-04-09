Bakan Kurum: “Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde evlerini kentsel dönüşümle yenileyen vatandaşların görüntülerini paylaşarak, kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Bakan Kurum paylaşımında, “"Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik.” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem riskine karşı İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışmalar sürüyor.
Olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki riskli binalarda, Bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO ile örnek bir dönüşüm yapıldı.
20 bin 570 metrekarelik alanda 12 bloktan oluşan 286 konut ve 14 iş yerinin yapımı 2023'te tamamlandı.