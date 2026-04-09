Bakan Kurum: “Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde evlerini kentsel dönüşümle yenileyen vatandaşların görüntülerini paylaşarak, kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Bakan Kurum paylaşımında, “"Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik.” dedi.

Bakan Kurum: Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem riskine karşı İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışmalar sürüyor.

Bakan Kurum: Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik

Olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki riskli binalarda, Bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO ile örnek bir dönüşüm yapıldı.

Bakan Kurum: Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik

20 bin 570 metrekarelik alanda 12 bloktan oluşan 286 konut ve 14 iş yerinin yapımı 2023'te tamamlandı.

Bakan Kurum: Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik

"KORKUYU YIKTIK, GÜVENİ İNŞA ETTİK"

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından kentsel dönüşümle evlerini yenileyen Beştelsiz Mahallesi sakinlerinin görüntülerini paylaşarak, "Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik.

Bakan Kurum: Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik

Beştelsiz Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz örnek dönüşüm projesiyle artık her kapı güvenle açılıyor. Siz de sağladığımız tüm kolaylıklardan faydalanın, evinizi sağlam bir gelecek için dönüştürün." ifadelerini kullandı.

